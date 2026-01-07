USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала

Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме

19:42 284

Бизнесмен Ханлар Джафаров, обвиняемый в мошенничестве и ранее занимавший пост директора ООО Avro Qrand, скончался в заключении.

Как сообщает haqqin.az, соответствующая информация была оглашена на судебном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова. В ходе процесса был зачитан документ, поступивший из Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, в котором указано, что Ханлар Джафаров умер 1 января 2026 года в медицинском учреждении, где проходил лечение.

Джафаров в 2014–2019 годах занимал должность директора строительной компании Avro Qrand. В ноябре прошлого года он был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы.

Отмечается также, что Джафаров ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел судимость по аналогичным обвинениям.

Алиев выделил миллионы религиозным общинам
Алиев выделил миллионы религиозным общинам
19:49 46
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала видео; обновлено 19:30
19:30 9339
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
19:42 285
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 6619
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
19:21 544
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
19:06 759
Дело таможенников передали в Бакинский суд
Дело таможенников передали в Бакинский суд
17:37 1130
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
16:31 4700
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция; все еще актуально
01:47 7990
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков обновлено 17:00
17:00 2192
Британия готовит войска
Британия готовит войска
16:55 3048
