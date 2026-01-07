Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме

Бизнесмен Ханлар Джафаров, обвиняемый в мошенничестве и ранее занимавший пост директора ООО Avro Qrand, скончался в заключении.

Как сообщает haqqin.az, соответствующая информация была оглашена на судебном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова. В ходе процесса был зачитан документ, поступивший из Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, в котором указано, что Ханлар Джафаров умер 1 января 2026 года в медицинском учреждении, где проходил лечение.

Джафаров в 2014–2019 годах занимал должность директора строительной компании Avro Qrand. В ноябре прошлого года он был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы.

Отмечается также, что Джафаров ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел судимость по аналогичным обвинениям.