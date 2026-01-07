Алиев выделил миллионы религиозным общинам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в республике. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Распоряжение подписано в целях поддержки деятельности религиозных конфессий в стране, дальнейшего развития межрелигиозного согласия, построения работы по религиозному просвещению с учетом современных требований, а также усиления деятельности в области пропаганды прогрессивных духовно-нравственных ценностей.

В документе отмечается, что для оказания финансовой помощи религиозным образованиям из резервного фонда президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа выделяется 3,5 млн манатов. Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, Религиозной общине горских евреев города Баку, Бакинской религиозной общине европейских евреев, Бакинской религиозной общине евреев-сефардов, религиозному образованию Апостольской префектуры Католической церкви в АР, а также Албано-удинской христианской религиозной общине АР предусматривается выделение по 400 тыс. манатов. Еще 400 тыс. манатов направляются Фонду пропаганды духовных ценностей, находящемуся в ведении Государственного комитета АР по работе с религиозными образованиями, для материальной поддержки других неисламских религиозных общин.