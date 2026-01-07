USD 1.7000
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем

Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины

Bloomberg
20:25 1016

Агентство Bloomberg сообщило о ряде случаев привлечения граждан ЮАР к участию в боевых действиях на стороне России против Украины через платформу Discord, широко используемую для общения в игровом сообществе. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, в 2024 году двое жителей ЮАР познакомились в одном из чатов с неизвестным пользователем, после чего посетили российское консульство в Кейптауне, а затем через ОАЭ вылетели в Россию. Уже на территории РФ они заключили контракты сроком на один год на прохождение военной службы. О том, что с ними произошло далее, Bloomberg не сообщает.

Официальные власти ЮАР отказались давать комментарии агентству по поводу этой информации. Ответа от консульства России в Кейптауне агентство Bloomberg также не получило.

Ранее Bloomberg уже сообщало о фактах вербовки граждан ЮАР для участия в военной операции. В ноябре 2025 года к подобной деятельности, как утверждалось, была причастна дочь бывшего президента страны Джейкоба Зумы. По версии агентства, она якобы занималась набором людей для работы в сфере охраны, однако в действительности они оказывались в рядах российской армии. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что власти страны получили просьбы о помощи от 17 граждан, которые «попали в окружение в Донбассе». При этом он не уточнил, о вооруженных силах какого государства шла речь.

В Кремле тогда заявляли, что не располагают сведениями о гражданах ЮАР, в отношении которых поступают просьбы о возвращении на родину из зоны боевых действий. В МИД России также указывали, что у Москвы отсутствует информация о южноафриканцах, которые «якобы были направлены в Россию… для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции».

