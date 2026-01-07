«Беспрецедентный шаг»: Израиль открывает представительство в Дамаске

Сирийские власти согласились на открытие израильского представительства в Дамаске, сообщает израильский телеканал i24 News со ссылкой на источники.

Собеседники отмечают, что представительство Израиля не получит дипломатического статуса, однако «данный шаг стал беспрецедентным после десятилетий разрыва и вражды между странами».

Телеканал отмечает, что инициатива, осуществляемая при поддержке США и координации с Израилем, направлена на укрепление безопасности на юге Сирии, противодействие незаконным вооруженным группировкам и развитие сирийско-американских отношений.