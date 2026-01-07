USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем

«Беспрецедентный шаг»: Израиль открывает представительство в Дамаске

20:34 1140

Сирийские власти согласились на открытие израильского представительства в Дамаске, сообщает израильский телеканал i24 News со ссылкой на источники.

Собеседники отмечают, что представительство Израиля не получит дипломатического статуса, однако «данный шаг стал беспрецедентным после десятилетий разрыва и вражды между странами».

Телеканал отмечает, что инициатива, осуществляемая при поддержке США и координации с Израилем, направлена на укрепление безопасности на юге Сирии, противодействие незаконным вооруженным группировкам и развитие сирийско-американских отношений.

А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
21:12 1591
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
21:48 13820
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
22:07 578
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
20:41 3286
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
20:24 2273
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
14:39 15802
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
19:28 3283
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
20:25 1017
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
20:14 1530
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
19:42 2650
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 7141

