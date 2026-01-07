USD 1.7000
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем

В Иране казнили еще одного «израильского шпиона»

20:45 716

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Али Ардестани, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля, сообщает иранское агентство Mizan со ссылкой на судебные власти исламской республики.

По данным агентства, Ардестани якобы передавал секретную информацию израильской разведке, получая вознаграждение в виде цифровой валюты. Согласно материалам дела, обвиняемый также контактировал с «израильскими агентами» внутри страны.

В ходе допроса Ардестани признался, что ему «пообещали вознаграждение в миллион долларов и британскую визу».

Суд приговорил Али Ардестани к смертной казни, приговор был утвержден Верховным судом и приведен в исполнение в соответствии с законом.

А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
21:12 1593
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
21:48 13823
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
22:07 579
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
20:41 3287
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
20:24 2275
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
14:39 15802
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
19:28 3283
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
20:25 1018
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
20:14 1530
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
19:42 2651
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 7142

