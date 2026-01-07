В Иране казнили еще одного «израильского шпиона»

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Али Ардестани, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля, сообщает иранское агентство Mizan со ссылкой на судебные власти исламской республики.

По данным агентства, Ардестани якобы передавал секретную информацию израильской разведке, получая вознаграждение в виде цифровой валюты. Согласно материалам дела, обвиняемый также контактировал с «израильскими агентами» внутри страны.

В ходе допроса Ардестани признался, что ему «пообещали вознаграждение в миллион долларов и британскую визу».

Суд приговорил Али Ардестани к смертной казни, приговор был утвержден Верховным судом и приведен в исполнение в соответствии с законом.