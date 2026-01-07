USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Новость дня
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем

Американцы приступили к торговле венесуэльской нефтью

21:23 803

Правительство США начало продажу венесуэльской сырой нефти на международном рынке, говорится в официальном заявлении Министерства энергетики Соединенных Штатов. 

«Правительство США начало продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых трейдеров сырьевыми товарами и ключевые банки для осуществления продаж сырой нефти, нефтепродуктов и их финансовой поддержки», — говорится в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что США готовы снять часть санкций для обеспечения транспортировки и реализации венесуэльской нефти и нефтепродуктов на международные рынки.

Отмечается, что ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет осуществляться исключительно через каналы, одобренные американской стороной.

В Минэнерго США также сообщили о планах поставлять легкую американскую нефть в Венесуэлу для смешивания, улучшения качества и оптимизации производства и транспортировки тяжелой венесуэльской нефти.

Кроме того, Соединенные Штаты разрешат импорт некоторых видов нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг, чтобы компенсировать десятилетия снижения добычи и обеспечить краткосрочный рост отрасли.

Особое внимание будет уделено восстановлению электроэнергетической системы страны, которую Минэнерго США охарактеризовало как «ветхую и хрупкую». По данным ведомства, производство электроэнергии в Венесуэле сократилось более чем на 30%.

А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
21:12 1593
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
21:48 13824
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
22:07 579
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
20:41 3291
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
20:24 2276
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
14:39 15802
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
19:28 3283
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
20:25 1018
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
20:14 1530
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
19:42 2651
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 7142

ЭТО ВАЖНО

А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
21:12 1593
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
21:48 13824
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
22:07 579
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
20:41 3291
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
20:24 2276
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
14:39 15802
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
19:28 3283
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
20:25 1018
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
20:14 1530
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
19:42 2651
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 7142
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться