Американцы приступили к торговле венесуэльской нефтью

«Правительство США начало продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых трейдеров сырьевыми товарами и ключевые банки для осуществления продаж сырой нефти, нефтепродуктов и их финансовой поддержки», — говорится в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что США готовы снять часть санкций для обеспечения транспортировки и реализации венесуэльской нефти и нефтепродуктов на международные рынки.

Отмечается, что ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет осуществляться исключительно через каналы, одобренные американской стороной.

В Минэнерго США также сообщили о планах поставлять легкую американскую нефть в Венесуэлу для смешивания, улучшения качества и оптимизации производства и транспортировки тяжелой венесуэльской нефти.

Кроме того, Соединенные Штаты разрешат импорт некоторых видов нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг, чтобы компенсировать десятилетия снижения добычи и обеспечить краткосрочный рост отрасли.

Особое внимание будет уделено восстановлению электроэнергетической системы страны, которую Минэнерго США охарактеризовало как «ветхую и хрупкую». По данным ведомства, производство электроэнергии в Венесуэле сократилось более чем на 30%.