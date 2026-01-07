USD 1.7000
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем

Энергетика, сельское хозяйство, транспорт: США и Туркменистан обсудили сотрудничество

21:35 385

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с послом США в Ашхабаде Элизабет Руд, в ходе которых стороны обсудили новые направления сотрудничества. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны подробно обсудили актуальные направления сотрудничества между Ашхабадом и Вашингтоном в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделялось созданию новых форм взаимодействия с акцентом на образование, науку и культуру. Туркменская сторона предложила организовать туркмено-американский культурный диалог.

Собеседники обменялись мнениями о развитии сотрудничества в сфере высоких технологий и банковско-финансового сектора. Дипломаты отметили эффективность действующих двусторонних механизмов, включая ежегодные политические консультации и заседания Делового совета «Туркменистан – США». Стороны подчеркнули значимость многолетней работы американских компаний в Туркменистане и реализацию совместных проектов в электроэнергетике, сельском хозяйстве и транспорте.

А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
21:12 1594
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
21:48 13828
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
22:07 582
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
20:41 3293
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
20:24 2280
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
14:39 15802
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
19:28 3285
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
20:25 1019
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
20:14 1530
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
19:42 2653
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 7143

