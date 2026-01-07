Энергетика, сельское хозяйство, транспорт: США и Туркменистан обсудили сотрудничество

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с послом США в Ашхабаде Элизабет Руд, в ходе которых стороны обсудили новые направления сотрудничества. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны подробно обсудили актуальные направления сотрудничества между Ашхабадом и Вашингтоном в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделялось созданию новых форм взаимодействия с акцентом на образование, науку и культуру. Туркменская сторона предложила организовать туркмено-американский культурный диалог.

Собеседники обменялись мнениями о развитии сотрудничества в сфере высоких технологий и банковско-финансового сектора. Дипломаты отметили эффективность действующих двусторонних механизмов, включая ежегодные политические консультации и заседания Делового совета «Туркменистан – США». Стороны подчеркнули значимость многолетней работы американских компаний в Туркменистане и реализацию совместных проектов в электроэнергетике, сельском хозяйстве и транспорте.