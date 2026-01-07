Трамп готов торговаться: в США объяснили ценность Гренландии

США считают свое присутствие в Арктике недостаточным и рассматривают Гренландию как инструмент для «большего контроля» над регионом, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Больше контроля над арктическим регионом и обеспечение того, чтобы... наши противники не могли продолжать свою агрессию в этом очень важном и стратегическом регионе. Кроме того, было бы много других преимуществ», – сказала Левитт журналистам в ответ на вопрос о преимуществах получения Гренландии.

Она также указала, что приобретение Гренландии США - не новая идея.

«Президенты, начиная с XIX века, заявляли, что это выгодно для национальной безопасности Америки. Президент (США Дональд Трамп) очень открыто и ясно дал понять всем вам и всему миру, что он считает сдерживание агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка», – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она также сообщила, что Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии. «Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности», — сказала Левитт.