Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем

Рубио представил американский план по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио представил трехэтапный план действий Вашингтона по Венесуэле, сообщает РИА Новости.

«По мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трех этапов... Первый шаг – стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», – заявил Рубио журналистам.

Второй этап плана предусматривает восстановление экономики при условии допуска американского бизнеса на венесуэльский рынок. Заключительная фаза заключается в передаче власти с учетом амнистии для оппозиционных сил.

Рубио также подчеркнул, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам без предоставления скидок.

ЭТО ВАЖНО

А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
