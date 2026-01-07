Рубио представил американский план по Венесуэле

«По мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трех этапов... Первый шаг – стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», – заявил Рубио журналистам.

Второй этап плана предусматривает восстановление экономики при условии допуска американского бизнеса на венесуэльский рынок. Заключительная фаза заключается в передаче власти с учетом амнистии для оппозиционных сил.

Рубио также подчеркнул, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам без предоставления скидок.