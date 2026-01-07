Трагический инцидент в бакинском метро

Сегодня около 20:00 на станции метро «Нариман Нариманов» пассажир упал на рельсы в момент прибытия поезда на платформу, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Машинист применил экстренное торможение, было отключено высокое напряжение с контактного рельса. Пассажира подняли с железнодорожных путей, но прибывшим на место происшествия врачам не удалось спасти жизнь мужчины.

Позже поезд был отправлен со станции «Нариман Нариманов» в депо без пассажиров. Из-за трагического инцидента в движении поездов возникли задержки.