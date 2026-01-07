В Москве горел завод авиадвигателей

На востоке Москвы произошел пожар на территории одного из предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На проспекте Буденного произошел пожар на территории предприятия. В одном из зданий загорелась крыша», — сказал собеседник агентства.

По сообщению телеграм-канала «112», речь идет о заводе «ОДК-Салют», входящем в госкорпорацию «Ростех» и специализирующемся на производстве и обслуживании авиационных двигателей. Предварительно, горела крыша одного из зданий. Официального подтверждения информации о пожаре нет.