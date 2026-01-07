Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения

Исторический памятник - албанская церковь - в селе Кильвар Шабранского района находится в запущенном состоянии. Информация об этом распространилась в социальных сетях. Сообщается, что памятник истории нуждается в реставрации. Местные жители говорят, что эту церковь ежегодно посещают десятки туристов, и жители села своими силами стараются максимально сохранить ее.

Албанская церковь в селе Кильвар, предположительно, построенная в период IV-VI веков, отражает особенности того периода как с точки зрения архитектурного стиля, так и строительных технологий. Эксперты считают, что албанская церковь имеет большое историческое и культурное значение.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что за охраной церкви, являющейся архитектурным памятником местного значения, в ее нынешнем состоянии следят сотрудники Шабранского регионального управления госслужбы. Принимаются меры по ее защите. Оформлен паспорт памятника, утверждена охранная зона вокруг него. Также перед ним установлен информационный стенд.

Вопрос реставрации и консервации албанской церкви планируется включить в перечень проектов, которые будут реализованы за счет финансирования из государственного бюджета в ближайшие несколько лет.