Израиль нападет на Ливан

Телеканал отмечает, что еще в конце декабря сообщал о подготовке израильскими военными плана масштабной операции против объектов «Хезболлы» на случай, если ливанским властям и армии не удастся добиться разоружения этой группировки.

По имеющимся данным, к возможному развитию событий готовится и «Хезболла»: тяжелое вооружение было переброшено через реку Литани, при этом численность боевиков к югу от нее была сокращена.