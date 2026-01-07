USD 1.7000
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Израиль нападет на Ливан

заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 1544

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил членам правительства, что израильская сторона получила согласие президента США Дональда Трампа на нанесение ударов по Ливану, передает корреспондент телеканала Kan.

Телеканал отмечает, что еще в конце декабря сообщал о подготовке израильскими военными плана масштабной операции против объектов «Хезболлы» на случай, если ливанским властям и армии не удастся добиться разоружения этой группировки.

По имеющимся данным, к возможному развитию событий готовится и «Хезболла»: тяжелое вооружение было переброшено через реку Литани, при этом численность боевиков к югу от нее была сокращена.

Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 18986
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 2969
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 4298
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 5271
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 3441
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 1545
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 884
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 3179
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 661
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
7 января 2026, 23:25 1113
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:04
7 января 2026, 01:04 15731

