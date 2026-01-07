Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет

Задержки с лицензированием расширенной инфраструктуры Трансадриатического газопровода (TAP) в Греции могут иметь политическую подоплеку, но пока не сказались на экспорте азербайджанского газа в Европу, считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

Haqqin.az ранее сообщал, что с середины 2025 года профильные структуры Греции начали чинить бюрократические препоны и создавать внештатные ситуации, затрагивающие транзит азербайджанского газа в Европу.

В интервью haqqin.az Шабан отметил, что при отсутствии официальных заявлений со стороны вовлеченных участников пока затруднительно оценивать возможные последствия для Азербайджана, которые может повлечь затягивание греческим регулятором процедур лицензирования расширенной инфраструктуры трубопровода TAP.

«Возможно, стороны ведут переговоры, поэтому никаких официальных комментариев пока не последовало. Можно надеяться на лучшее, однако речь идет о том, что уже почти полгода данный вопрос остается открытым. Если он остается открытым, возникает вопрос: почему и какие именно претензии стали причиной препятствий для поступления азербайджанского газа на европейский рынок. Как эксперт я могу сказать, что в этой ситуации, скорее, просматриваются политически мотивированные шаги, а не коммерческие, экономические или связанные с вопросами безопасности», – отметил Шабан.

При этом он указал, что на текущий момент каких-либо конкретных последствий зафиксировано не было. По его словам, с учетом того, что 31 декабря 2025 года уже прошло и миновала первая неделя нового года, ни со стороны европейских стран, ни со стороны Азербайджана не поступало сообщений о негативных эффектах.

«Президент Азербайджана два дня назад заявил о планах увеличить объемы экспорта газа в европейском направлении и расширить географию поставок еще на две страны. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что на данном этапе ситуация не создает серьезных препятствий или проблем такого уровня, чтобы Азербайджан на уровне правительства или государственной нефтяной компании ставил вопрос ребром перед европейскими структурами или напрямую перед правительством Греции», – заключил эксперт.