USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Новость дня
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет

отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 661

Задержки с лицензированием расширенной инфраструктуры Трансадриатического газопровода (TAP) в Греции могут иметь политическую подоплеку, но пока не сказались на экспорте азербайджанского газа в Европу, считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

Haqqin.az ранее сообщал, что с середины 2025 года профильные структуры Греции начали чинить бюрократические препоны и создавать внештатные ситуации, затрагивающие транзит азербайджанского газа в Европу. 

В интервью haqqin.az Шабан отметил, что при отсутствии официальных заявлений со стороны вовлеченных участников пока затруднительно оценивать возможные последствия для Азербайджана, которые может повлечь затягивание греческим регулятором процедур лицензирования расширенной инфраструктуры трубопровода TAP.

«Возможно, стороны ведут переговоры, поэтому никаких официальных комментариев пока не последовало. Можно надеяться на лучшее, однако речь идет о том, что уже почти полгода данный вопрос остается открытым. Если он остается открытым, возникает вопрос: почему и какие именно претензии стали причиной препятствий для поступления азербайджанского газа на европейский рынок. Как эксперт я могу сказать, что в этой ситуации, скорее, просматриваются политически мотивированные шаги, а не коммерческие, экономические или связанные с вопросами безопасности», – отметил Шабан. 

При этом он указал, что на текущий момент каких-либо конкретных последствий зафиксировано не было. По его словам, с учетом того, что 31 декабря 2025 года уже прошло и миновала первая неделя нового года, ни со стороны европейских стран, ни со стороны Азербайджана не поступало сообщений о негативных эффектах.

«Президент Азербайджана два дня назад заявил о планах увеличить объемы экспорта газа в европейском направлении и расширить географию поставок еще на две страны. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что на данном этапе ситуация не создает серьезных препятствий или проблем такого уровня, чтобы Азербайджан на уровне правительства или государственной нефтяной компании ставил вопрос ребром перед европейскими структурами или напрямую перед правительством Греции», – заключил эксперт. 

Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 18989
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 2969
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 4298
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 5272
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 3442
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 1546
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 884
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 3180
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 662
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
7 января 2026, 23:25 1114
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:04
7 января 2026, 01:04 15731

ЭТО ВАЖНО

Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 18989
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 2969
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 4298
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 5272
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 3442
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 1546
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 884
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 3180
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 662
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
7 января 2026, 23:25 1114
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:04
7 января 2026, 01:04 15731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться