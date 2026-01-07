Моди и Нетаньяху созвонились: партнерство, терроризм и планы на 2026-й

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе разговора с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху обсудил планы по углублению двустороннего сотрудничества в 2026 году, а также взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в МИД Индии.

По информации индийского внешнеполитического ведомства, телефонный разговор между Нетаньяху и Моди состоялся 7 января. В ходе беседы главы правительств «определили общие приоритеты для дальнейшего укрепления индийско-израильского стратегического партнерства в 2026 году, руководствуясь общими демократическими ценностями, глубоким взаимным доверием и перспективным видением», уточнили в МИД Индии.

Кроме того, Моди и Нетаньяху «подтвердили свою позицию абсолютной нетерпимости к терроризму во всех его формах и проявлениях и свою приверженность борьбе с этой угрозой». В рамках беседы премьер-министр Израиля проинформировал индийского коллегу о ходе реализации мирного плана по сектору Газа.

«Премьер-министр Индии заявил о неизменной поддержке Нью-Дели усилий по установлению справедливого и прочного мира в регионе», – отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Также главы правительств Индии и Израиля обменялись оценками по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес.