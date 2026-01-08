USD 1.7000
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Трамп заморозил дивиденды оборонных гигантов

Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимо медленных темпах выпуска военной техники оборонными корпорациями и запретил им выплачивать дивиденды и выкупать акции до исправления ситуации. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Зарплаты руководителей оборонной промышленности непомерны и неоправданны, учитывая, как медленно эти компании поставляют жизненно важное оборудование нашим военным и нашим союзникам», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент считает, что до выполнения установленных производственных показателей вознаграждение руководителей оборонных корпораций не должно превышать $5 млн.

«Я не разрешу выплачивать дивиденды или выкупать акции оборонных компаний до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены, как и в отношении зарплат и вознаграждений руководителей», – заявил Трамп.

Отдельно глава государства обратил внимание на темпы обслуживания и ремонта военной техники в США, назвав их недостаточными. «Как президент я требую, чтобы техническое обслуживание проводилось точно и в срок», – добавил он.

В этой связи американский лидер призвал оборонные компании инвестировать в строительство новых современных производственных площадок для «создания новейших моделей военной техники будущего». 

