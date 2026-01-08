USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Новость дня
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Как в Азербайджане лечат глухоту?

правительственная трибуна
Отдел информации
00:53 181

Кохлеарная имплантация - один из современных и эффективных методов восстановления слуха при глухоте. Операция проводится детям с тяжелой врожденной двусторонней тугоухостью, а также взрослым с тяжелой двусторонней формой заболевания, которым не помогают слуховые аппараты. Возрастной предел составляет до 5 лет для детей (при отсутствии речи) и до 65 лет для взрослых. В первой половине 2025 года в рамках обязательного медицинского страхования операцию по кохлеарной имплантации прошли 66 человек.

Для постановки диагноза пациенты должны обратиться в государственные медицинские учреждения, подведомственные Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), или в соответствующие научно-исследовательские институты Министерства здравоохранения. В рамках обязательного медицинского страхования проводятся тест BERA, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и аудиометрия. После подтверждения диагноза операция выполняется в медицинских учреждениях (частных или подведомственных государственным органам), заключивших договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования, на основании направления. Операции проводятся в порядке очереди, в зависимости от медицинских показаний и степени заболевания.

Лекарственные препараты и медицинские расходные материалы, используемые во время операции, а также внутреннее устройство (имплантационная система) и внешнее устройство (речевой процессор), выдаваемое через месяц после установки импланта, покрываются обязательным медицинским страхованием. Следует отметить, что речевой процессор устанавливается исключительно во время операции, и расходы на него покрываются только в период проведения операции. Ремонт и замена речевого процессора в послеоперационный период не входит в покрытие обязательного медицинского страхования.

После операции пациенты проходят 12-месячный курс реабилитации, также финансируемый в рамках обязательного медицинского страхования. В этот период предусмотрены 3 сеанса настройки устройства, 36 сеансов логопедических занятий и 36 сеансов психологической помощи. Логопеды и психологи в основном работают с детьми с нарушениями функции речи: специалисты развивают слуховое восприятие, стимулируют развитие речи, а также укрепляют поведенческие, когнитивные и коммуникативные навыки ребенка.

Благодаря кохлеарной имплантации и последующей реабилитации люди с нарушениями слуха и речи получают возможность активно участвовать в общественной жизни и расширять возможности для личностного развития.

Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 19000
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 2973
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 4300
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 5275
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 3442
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 1550
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 888
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 3181
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 663
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
7 января 2026, 23:25 1115
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:04
7 января 2026, 01:04 15734

ЭТО ВАЖНО

Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 19000
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 2973
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 4300
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 5275
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 3442
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 1550
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 888
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 3181
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 663
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
Святыня на грани исчезновения: албанская церковь в Шабране ждет спасения
7 января 2026, 23:25 1115
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:04
7 января 2026, 01:04 15734
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться