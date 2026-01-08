Как в Азербайджане лечат глухоту?

Кохлеарная имплантация - один из современных и эффективных методов восстановления слуха при глухоте. Операция проводится детям с тяжелой врожденной двусторонней тугоухостью, а также взрослым с тяжелой двусторонней формой заболевания, которым не помогают слуховые аппараты. Возрастной предел составляет до 5 лет для детей (при отсутствии речи) и до 65 лет для взрослых. В первой половине 2025 года в рамках обязательного медицинского страхования операцию по кохлеарной имплантации прошли 66 человек.

Для постановки диагноза пациенты должны обратиться в государственные медицинские учреждения, подведомственные Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), или в соответствующие научно-исследовательские институты Министерства здравоохранения. В рамках обязательного медицинского страхования проводятся тест BERA, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и аудиометрия. После подтверждения диагноза операция выполняется в медицинских учреждениях (частных или подведомственных государственным органам), заключивших договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования, на основании направления. Операции проводятся в порядке очереди, в зависимости от медицинских показаний и степени заболевания.