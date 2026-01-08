USD 1.7000
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Трамп собирает «Совет мира»: Газу под международное управление?

Президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе может объявить о создании «Совета мира» для управления сектором Газа, сообщил портал Axios.

По данным источников среди американских должностных лиц, глава государства намерен сделать соответствующее заявление в рамках второго этапа плана по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. В публикации уточняется, что в состав создаваемого органа, который возглавит сам Трамп, войдут «около 15 мировых лидеров».

Как отмечается, под эгидой совета будет действовать «пока еще не сформированное палестинское технократическое правительство», а также координироваться «процесс восстановления» сектора Газа.

«Приглашения для участия в совете рассылают ключевым государствам», – сообщил источник портала. Ожидается, что в его работе примут участие представители Великобритании, Германии, Египта, Италии, Катара, Саудовской Аравии, Турции и Франции.

По сведениям Axios, представителем «Совета мира» в секторе Газа станет бывший специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. На этой неделе он посещает Израиль, где проводит встречи с руководством еврейского государства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В декабре Трамп заявлял, что состав «Совета мира» будет объявлен в начале 2026 года, подчеркнув, что в него войдут лидеры ряда государств.

Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:45
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
