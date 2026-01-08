USD 1.7000
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Пожары охватили Физулинский и Джебраильский районы

01:25 747

В Физулинском и Джебраильском районах Азербайджана вспыхнули природные пожары, огонь из-за сильного ветра распространился на несколько населенных пунктов, сообщают азербайджанские СМИ.

Возгорание было зафиксировано на участке с кустарниковой растительностью в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Впоследствии из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на территории сел Мирзанагылылар и Газахлар Физулинского района. Местные жители сообщают, что огонь охватил и приграничную полосу вдоль реки Араз.

К месту происшествия направлены по две пожарные бригады районных подразделений Государственной службы пожарной охраны МЧС Физулинского и Джебраильского районов.

Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.

