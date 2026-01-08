Миннеаполис взорвался: сотрудники иммиграционной службы застрелили женщину

Сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе (штат Миннесота) застрелили женщину, которая попыталась перегородить им дорогу своим автомобилем, сообщает «Медуза».

В Министерстве внутренней безопасности США подтвердили гибель женщины. В ведомстве сообщили, что сотрудники ICE проводили «адресные операции», когда участники беспорядков «начали блокировать их работу», а одна из них «использовала свой автомобиль как оружие», попытавшись совершить наезд на офицеров. В ответ на это сотрудник ICE «произвел оборонительные выстрелы», уточнили в министерстве.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм охарактеризовала произошедшее как «акт внутреннего терроризма». По ее словам, офицеры ICE, задействованные в «правоприменительной операции», оказались заблокированы из-за сильного снегопада и пытались вытолкнуть служебный автомобиль, когда женщина атаковала их и находившихся рядом людей, пытаясь переехать и протаранить.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что ему известно о стрельбе с участием агента ICE, и потребовал немедленного вывода службы из города, указав, что ее присутствие «сеет хаос».

Имя погибшей не раскрывается. По данным мэра города, женщине было 37 лет. Как сообщил член городского совета Миннеаполиса Джейсон Чавес, она являлась гражданкой США, «находилась рядом в качестве наблюдателя» и «присматривала за соседями-иммигрантами».

После убийства в Миннеаполисе началась масштабная акция протеста. Участники акции выдавливают из района полицейских и агентов ICE, забрасывают правоохранителей снежками и бьют кулаками по служебным машинам. Сообщается, что один из участников сжег американский флаг.