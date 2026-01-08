«Объединиться с Данией»: сигнал Вашингтону от премьера Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о необходимости «объединиться с Данией» на фоне притязаний США на Гренландию.

По данным норвежской телерадиокомпании NRK, Стёре провел встречу в Париже с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

«Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне Метте Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», – цитирует Стёре NRK.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался за присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. Еще в период своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года заявил о возможности его аннексии, пригрозив Копенгагену введением торговых пошлин в случае отказа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает подобные заявления, подчеркивая, что Гренландия является частью датского королевства.