Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Российская армия продвигается в Украине: деревня за деревней

02:16 468

Российская армия захватила Андреевку Сумской области и Новомарково на Краматорском направлении. Об этом сообщает Deep State.

Также сообщается о продвижении россиян в районе Майского (южнее Новомарково).

Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 815
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:45
01:45 16593
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 21241
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 3371
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 4690
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 5729
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 3710
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 2111
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 1912
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 3782
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 982

