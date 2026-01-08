Российская армия продвигается в Украине: деревня за деревней

Российская армия захватила Андреевку Сумской области и Новомарково на Краматорском направлении. Об этом сообщает Deep State.
Также сообщается о продвижении россиян в районе Майского (южнее Новомарково).
