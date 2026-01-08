Большой взрыв. Обесточены Днепропетровск и Запорожье

После российского удара по городу Днепр в городе раздался взрыв, а затем по крайней мере в части районов пропало электричество, а также водоснабжение.
Украинские СМИ публикуют кадры, на которых виден темный город без освещения.
В городе остановилось метро и сотрудники выводят людей из тоннелей, поскольку эскалаторы также не работают.
Министерство энергетики Украины подтвердило, что в результате нанесенного в среду вечером российского удара по энергетической инфраструктуре были «почти полностью обесточены» Днепропетровская и Запорожская области.
«Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания», — сказано в сообщении.
Министерство добавляет, что осмотр повреждений и восстановительные работы могут начаться «сразу, как только позволит ситуация с безопасностью».