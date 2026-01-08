USD 1.7000
Венесуэла будет закупать только американские товары

заявление Трампа
02:30 419

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.

"Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти", - написал президент в соцсети Truth Social. По его словам, речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы.

Трамп 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.

Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 818
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:45
01:45 16593
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 21244
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 3371
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 4691
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 5729
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 3710
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 2111
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 1913
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 3782
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет
Греческие барьеры на пути азербайджанского газа: политика или расчет отвечает экономист
7 января 2026, 23:46 982

