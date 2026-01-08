Венесуэла будет закупать только американские товары

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.

"Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти", - написал президент в соцсети Truth Social. По его словам, речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы.

Трамп 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.