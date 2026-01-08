План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай

Соединенные Штаты готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Президент Трамп и его советники планируют масштабную инициативу, направленную на установление доминирующего контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы на многие годы вперед», — говорится в публикации.
По данным издания, президент Дональд Трамп считает, что эти усилия помогут снизить цены на нефть до предпочтительных для него $50 за баррель. При этом Штаты намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай.
Глава Минэнерго США Крис Райт заявлял о намерении Штатов полностью взять под контроль экспорт из Венесуэлы. Вице-президент Джей Ди Вэнс при этом говорил, что Вашингтон позволит республике продавать нефть только в том случае, если это будет отвечать американским национальным интересам.
Накануне Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Венесуэла в рамках сделки с США будет закупать на вырученные с продажи нефти деньги только товары американского производства. Среди них сельхозпродукция, лекарства и оборудование для энергетических объектов.