План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай

Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Соединенные Штаты готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Трамп и его советники планируют масштабную инициативу, направленную на установление доминирующего контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы на многие годы вперед», — говорится в публикации.

По данным издания, президент Дональд Трамп считает, что эти усилия помогут снизить цены на нефть до предпочтительных для него $50 за баррель. При этом Штаты намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай.

Глава Минэнерго США Крис Райт заявлял о намерении Штатов полностью взять под контроль экспорт из Венесуэлы. Вице-президент Джей Ди Вэнс при этом говорил, что Вашингтон позволит республике продавать нефть только в том случае, если это будет отвечать американским национальным интересам.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Венесуэла в рамках сделки с США будет закупать на вырученные с продажи нефти деньги только товары американского производства. Среди них сельхозпродукция, лекарства и оборудование для энергетических объектов.

