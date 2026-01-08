План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай

«Президент Трамп и его советники планируют масштабную инициативу, направленную на установление доминирующего контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы на многие годы вперед», — говорится в публикации.

Соединенные Штаты готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Дональд Трамп считает, что эти усилия помогут снизить цены на нефть до предпочтительных для него $50 за баррель. При этом Штаты намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай.

Глава Минэнерго США Крис Райт заявлял о намерении Штатов полностью взять под контроль экспорт из Венесуэлы. Вице-президент Джей Ди Вэнс при этом говорил, что Вашингтон позволит республике продавать нефть только в том случае, если это будет отвечать американским национальным интересам.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Венесуэла в рамках сделки с США будет закупать на вырученные с продажи нефти деньги только товары американского производства. Среди них сельхозпродукция, лекарства и оборудование для энергетических объектов.