После словесной дуэли президент Колумбии позвонил Трампу

По словам Трампа, Густаво Педро позвонил ему, чтобы «разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия».

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом Колумбии Густавом Петро и анонсировал встречу с ним в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я оценил его звонок и тональность и с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», — написал Трамп, сообщив, что вице-президент Джей Ди Вэнс и министр иностранных дел Колумбии уже договорились о встрече, которая пройдет в Белом доме.

После захвата 3 января Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес Дональд Трамп заявил, что было бы неплохо провести подобную операцию и в Колумбии. «Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал он.

На это президент Колумбии пообещал «взять в руки оружие» и призвал Латинскую Америку объединиться. Он рассказал о приказах уволить нескольких полковников разведки за предоставление США ложной информации против Колумбии и «крупнейшем в мировой истории изъятии кокаина».