USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

После словесной дуэли президент Колумбии позвонил Трампу

08:53 182

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом Колумбии Густавом Петро и анонсировал встречу с ним в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Густаво Педро позвонил ему, чтобы «разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия».

Густаво Педро

«Я оценил его звонок и тональность и с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», — написал Трамп, сообщив, что вице-президент Джей Ди Вэнс и министр иностранных дел Колумбии уже договорились о встрече, которая пройдет в Белом доме.

После захвата 3 января Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес Дональд Трамп заявил, что было бы неплохо провести подобную операцию и в Колумбии. «Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал он.

На это президент Колумбии пообещал «взять в руки оружие» и призвал Латинскую Америку объединиться. Он рассказал о приказах уволить нескольких полковников разведки за предоставление США ложной информации против Колумбии и «крупнейшем в мировой истории изъятии кокаина».

План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 286
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 3815
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным видео; обновлено 01:45
01:45 18237
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше
Пал третий город Ирана... Мятежники идут дальше обновлено 00:22
00:22 25435
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
7 января 2026, 21:12 4031
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 5467
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 6480
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
7 января 2026, 20:24 4198
Израиль нападет на Ливан
Израиль нападет на Ливан заявление Нетаньяху
7 января 2026, 23:35 3012
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом
Турция ужесточает таможенную политику… и заканчивает с онлайн-шопингом наша корреспонденция
00:21 3926
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 4890

