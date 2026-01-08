USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Новость дня
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Дан зеленый свет санкциям против России

утверждает сенатор Грэм
09:19 2805

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях против России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X.

«После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я месяцами работал с сенатором Блюменталем и многими другими», — написал Грэм.

«Я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку при голосовании — возможно, уже на следующей неделе», — написал он.

В апреле 2025 года сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если та не согласится на длительный мир с Украиной. В частности, сенаторы предложили ввести пошлины США в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. 8 января Грэм заявил, что этот законопроект даст Трампу «мощный рычаг давления» на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их перестать покупать нефть у России. «Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть», — добавил сенатор.

Неназванные представители Белого дома подтвердили CNN и Politico, что Трамп поддержал законопроект, который готовили Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он пользуется поддержкой более 80 сенаторов (из 100). Пока неясно, будут ли в законопроект внесены изменения по просьбе президента США. Ранее он запрашивал абсолютную гибкость в введении и отмене санкций.

Американские законодатели неоднократно откладывали рассмотрение этой инициативы. Сам президент США несколько раз говорил, что не вводит новые антироссийские санкции, чтобы не подорвать усилия по прекращению войны в Украине. В Кремле же заявляли, что российская экономика выработала к санкциям «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 453
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 673
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1930
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1055
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9671
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5563
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1361
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1649
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2806
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2048
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5520

ЭТО ВАЖНО

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 453
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 673
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1930
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1055
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9671
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5563
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1361
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1649
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2806
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2048
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться