Дан зеленый свет санкциям против России

«После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я месяцами работал с сенатором Блюменталем и многими другими», — написал Грэм.

«Я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку при голосовании — возможно, уже на следующей неделе», — написал он.

В апреле 2025 года сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если та не согласится на длительный мир с Украиной. В частности, сенаторы предложили ввести пошлины США в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. 8 января Грэм заявил, что этот законопроект даст Трампу «мощный рычаг давления» на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их перестать покупать нефть у России. «Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть», — добавил сенатор.

Неназванные представители Белого дома подтвердили CNN и Politico, что Трамп поддержал законопроект, который готовили Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он пользуется поддержкой более 80 сенаторов (из 100). Пока неясно, будут ли в законопроект внесены изменения по просьбе президента США. Ранее он запрашивал абсолютную гибкость в введении и отмене санкций.

Американские законодатели неоднократно откладывали рассмотрение этой инициативы. Сам президент США несколько раз говорил, что не вводит новые антироссийские санкции, чтобы не подорвать усилия по прекращению войны в Украине. В Кремле же заявляли, что российская экономика выработала к санкциям «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.