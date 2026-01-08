Трамп не жалеет денег на «армию мечты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2027 году оборонные расходы США составят 1,5 триллиона долларов. Об этом он написал в соцсети в Truth Social.

«После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн».

Трамп пояснил, что такое решение направлено на усиление обороноспособности страны и создание современных вооруженных сил.

Кроме этого, по словам Трампа, дополнительные средства позволят США построить «армию мечты» и обеспечить безопасность и защиту для страны «от любого врага».

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 год с бюджетом в 901 миллиард долларов.