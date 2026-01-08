USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Трамп не жалеет денег на «армию мечты»

10:19 714

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2027 году оборонные расходы США составят 1,5 триллиона долларов. Об этом он написал в соцсети в Truth Social.

«После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн».

Трамп пояснил, что такое решение направлено на усиление обороноспособности страны и создание современных вооруженных сил.

Кроме этого, по словам Трампа, дополнительные средства позволят США построить «армию мечты» и обеспечить безопасность и защиту для страны «от любого врага».

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 год с бюджетом в 901 миллиард долларов.

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 456
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 681
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1932
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1056
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9674
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5566
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1361
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1651
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2808
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2050
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5520

