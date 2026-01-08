USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Новость дня
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро

10:20 1651

Сто человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу МВД республики Диосдадо Кабельо.

«Это было вероломное нападение. К настоящему моменту известно о 100 убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения», — заявил он.

По словам Кабельо, военные Соединенных Штатов не планировали увозить жену президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес, она попросила забрать ее вместе с супругом. «Когда пришло время для этого крайне травмирующего события, когда увозили Николаса Мадуро, они не собирались увозить Силию. И Силия сказала им: «Если вы заберете моего мужа, вы должны забрать и меня», — сказал он в эфире телеканала Telesur.

Кабельо подтвердил, что Мадуро и его жена были ранены. По его словам, «Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, а у Мадуро ранение ноги».

По информации ABC News, в настоящее время Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что, по данным американских властей, в ходе атаки на Каракас погибли порядка 75 человек. Среди них мирные жители и представители венесуэльских и кубинских сил безопасности. Также были ранены несколько американских военных. Власти Кубы при этом сообщали о гибели 32 граждан в столкновении с США. По заявлению Гаваны, те выполняли задачи по запросу Венесуэлы.

О травмах свергнутого президента и его супруги также сообщал CNN. По информации телеканала, во время судебного слушания в Нью-Йорке 5 января у Флорес были бинты на голове, а Мадуро было тяжело садиться и вставать. Адвокат женщины при этом заявлял, что у нее сильный ушиб или перелом ребер.

Мадуро и Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Мадуро и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией.

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 458
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 684
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1933
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1057
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9676
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5567
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1362
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1652
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2808
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2050
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5521

ЭТО ВАЖНО

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 458
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 684
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1933
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1057
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9676
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5567
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1362
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1652
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2808
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2050
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться