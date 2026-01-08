В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро

Сто человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу МВД республики Диосдадо Кабельо.
«Это было вероломное нападение. К настоящему моменту известно о 100 убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения», — заявил он.
По словам Кабельо, военные Соединенных Штатов не планировали увозить жену президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес, она попросила забрать ее вместе с супругом. «Когда пришло время для этого крайне травмирующего события, когда увозили Николаса Мадуро, они не собирались увозить Силию. И Силия сказала им: «Если вы заберете моего мужа, вы должны забрать и меня», — сказал он в эфире телеканала Telesur.
Кабельо подтвердил, что Мадуро и его жена были ранены. По его словам, «Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, а у Мадуро ранение ноги».
По информации ABC News, в настоящее время Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что, по данным американских властей, в ходе атаки на Каракас погибли порядка 75 человек. Среди них мирные жители и представители венесуэльских и кубинских сил безопасности. Также были ранены несколько американских военных. Власти Кубы при этом сообщали о гибели 32 граждан в столкновении с США. По заявлению Гаваны, те выполняли задачи по запросу Венесуэлы.
О травмах свергнутого президента и его супруги также сообщал CNN. По информации телеканала, во время судебного слушания в Нью-Йорке 5 января у Флорес были бинты на голове, а Мадуро было тяжело садиться и вставать. Адвокат женщины при этом заявлял, что у нее сильный ушиб или перелом ребер.
Мадуро и Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Мадуро и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией.