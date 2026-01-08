В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро

«Это было вероломное нападение. К настоящему моменту известно о 100 убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения», — заявил он.

Сто человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу МВД республики Диосдадо Кабельо.

По словам Кабельо, военные Соединенных Штатов не планировали увозить жену президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес, она попросила забрать ее вместе с супругом. «Когда пришло время для этого крайне травмирующего события, когда увозили Николаса Мадуро, они не собирались увозить Силию. И Силия сказала им: «Если вы заберете моего мужа, вы должны забрать и меня», — сказал он в эфире телеканала Telesur.

Кабельо подтвердил, что Мадуро и его жена были ранены. По его словам, «Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, а у Мадуро ранение ноги».

По информации ABC News, в настоящее время Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что, по данным американских властей, в ходе атаки на Каракас погибли порядка 75 человек. Среди них мирные жители и представители венесуэльских и кубинских сил безопасности. Также были ранены несколько американских военных. Власти Кубы при этом сообщали о гибели 32 граждан в столкновении с США. По заявлению Гаваны, те выполняли задачи по запросу Венесуэлы.

О травмах свергнутого президента и его супруги также сообщал CNN. По информации телеканала, во время судебного слушания в Нью-Йорке 5 января у Флорес были бинты на голове, а Мадуро было тяжело садиться и вставать. Адвокат женщины при этом заявлял, что у нее сильный ушиб или перелом ребер.

Мадуро и Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Мадуро и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией.