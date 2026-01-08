Кто из европейцев направит своих солдат в Украину?

Великобритания и Франция собираются направить по 7 500 военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения, пишет The Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, военное руководство Великобритании предлагало направить 10 тысяч военных, однако в министерстве обороны сочли этот план «неустойчивым» с учетом нынешней численности британской армии (около 71 тысячи подготовленных военнослужащих, как отмечает The Times).

Другую часть контингента составят французские военные. Пока отправить военных в Украину после заключения мира согласились только эти две страны, и предполагаемая численность контингента «значительно меньше, чем ожидалось», отмечает The Times.

По словам нескольких собеседников газеты, даже контингент в 15 тысяч человек «выглядит чрезмерно оптимистичным». Еще один крупный союзник Украины в Европе, Германия, готова развернуть силы вблизи Украины — возможно, в Польше или Румынии, сказал военный источник The Times.

При этом окончательная численность войск, которые будут в итоге отправлены в Украину, еще не согласована, а их развертывание будет зависеть от многих факторов, включая условия прекращения огня, отмечает газета со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

6 января в Париже прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с участниками европейской «коалиции желающих», а также переговорщиков президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Итогом встречи стала декларация об отправке войск в Украину после завершения войны. Ее подписали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В документе говорилось о «многонациональных силах», которые должны будут обеспечивать гарантии безопасности, но их численность не называлась.