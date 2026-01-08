USD 1.7000
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Кто из европейцев направит своих солдат в Украину?

10:35 582

Великобритания и Франция собираются направить по 7 500 военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения, пишет The Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, военное руководство Великобритании предлагало направить 10 тысяч военных, однако в министерстве обороны сочли этот план «неустойчивым» с учетом нынешней численности британской армии (около 71 тысячи подготовленных военнослужащих, как отмечает The Times).

Другую часть контингента составят французские военные. Пока отправить военных в Украину после заключения мира согласились только эти две страны, и предполагаемая численность контингента «значительно меньше, чем ожидалось», отмечает The Times.

По словам нескольких собеседников газеты, даже контингент в 15 тысяч человек «выглядит чрезмерно оптимистичным». Еще один крупный союзник Украины в Европе, Германия, готова развернуть силы вблизи Украины — возможно, в Польше или Румынии, сказал военный источник The Times.

При этом окончательная численность войск, которые будут в итоге отправлены в Украину, еще не согласована, а их развертывание будет зависеть от многих факторов, включая условия прекращения огня, отмечает газета со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

6 января в Париже прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с участниками европейской «коалиции желающих», а также переговорщиков президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Итогом встречи стала декларация об отправке войск в Украину после завершения войны. Ее подписали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В документе говорилось о «многонациональных силах», которые должны будут обеспечивать гарантии безопасности, но их численность не называлась.

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 461
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 688
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1937
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1058
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9678
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5567
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1365
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1652
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2809
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2051
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5523

