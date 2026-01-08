USD 1.7000
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Британские системы ПВО на страже неба Украины

Великобритания усиливает ПВО Украины, поставляя современные системы ближнего и дальнего действия для защиты от воздушных угроз. Об этом говорится в публикации UK Defence Journal.

Эти поставки включают как уже развернутые Raven, так и прототипы дальнобойных систем Gravehawk.

Согласно письменному ответу британского парламента от 6 января 2026 года, в Украину поставлено 13 систем ПВО Raven.

Британский министр по делам ветеранов Эл Карнс отметил: «13 систем противовоздушной обороны RAVEN уже переданы Украине, что позволяет украинским подразделениям быстро защищаться от российских воздушных угроз».

Raven предназначена для борьбы с беспилотниками, самолетами и вертолетами вблизи линии фронта и адаптирует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для наземного применения.

Система обеспечивает быстроразвертывающийся потенциал, позволяя украинским войскам реагировать на угрозы оперативно.

Минобороны Британии также подтвердило прогресс с системой Gravehawk. 

«В настоящее время в Украину поставлены два прототипа систем противовоздушной обороны Gravehawk», – сообщил Карнс.

По его словам, из оставшихся 15 систем по контракту первая партия будет поставлена в ближайшее время.

Gravehawk предназначен для защиты стратегически важных объектов Украины от дальнобойных ударов и станет ключевым элементом укрепления обороноспособности страны.

