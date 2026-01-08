Евросоюз готовится

USD 1.7000
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Евросоюз разрабатывает план сдерживания США на случай нападения на Гренландию. Об этом 8 января сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с (президентом США Дональдом) Трампом. ...Он в агрессивном режиме, и нам нужно подготовиться», — цитирует издание неназванного европейского дипломата.

По данным газеты, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль координирует действия с коллегами из других стран и рассматривает возможность увеличения военного присутствия НАТО вблизи Гренландии.

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландия «не для продажи и не для захвата», а угрозы со стороны США должны прекратиться.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия играет критически важную роль для безопасности США. По его утверждению, значение острова выходит за рамки региональной безопасности и напрямую связано с глобальной архитектурой обороны.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп обсуждает со своей командой по национальной безопасности возможные варианты приобретения Гренландии. В Белом доме отмечали, что интерес к острову обусловлен его стратегическим положением, при этом приоритетным подходом для Вашингтона остается дипломатия. Трамп 4 января заявил, что Евросоюзу с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова. Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий.

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 466
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 692
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1940
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1061
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9682
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5568
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1371
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1655
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2811
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2054
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5525

