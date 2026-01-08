Евросоюз готовится

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с (президентом США Дональдом) Трампом. ...Он в агрессивном режиме, и нам нужно подготовиться», — цитирует издание неназванного европейского дипломата.

Евросоюз разрабатывает план сдерживания США на случай нападения на Гренландию. Об этом 8 января сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По данным газеты, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль координирует действия с коллегами из других стран и рассматривает возможность увеличения военного присутствия НАТО вблизи Гренландии.

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландия «не для продажи и не для захвата», а угрозы со стороны США должны прекратиться.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия играет критически важную роль для безопасности США. По его утверждению, значение острова выходит за рамки региональной безопасности и напрямую связано с глобальной архитектурой обороны.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп обсуждает со своей командой по национальной безопасности возможные варианты приобретения Гренландии. В Белом доме отмечали, что интерес к острову обусловлен его стратегическим положением, при этом приоритетным подходом для Вашингтона остается дипломатия. Трамп 4 января заявил, что Евросоюзу с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова. Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий.