Колумбия меняет израильские беспилотники на турецкие

В Колумбии рассматривают возможность замены израильских беспилотников Hermes 450 и Hermes 900 на турецкие Bayraktar TB2 и TB3 производства компании Baykar, сообщает издание El Universo.

Согласно публикации, изучение альтернатив стало одной из главных причин участия Baykar в выставке Expodefensa, которая прошла c 1 по 3 декабря в столице Колумбии Боготе.

Кроме того, как пишут израильские СМИ, в 2025 году Колумбия отказалась от израильских боевых самолетов «Кфир» и начала переход на шведско-бразильские истребители Gripen.

При этом, отмечают израильские СМИ, Колумбия продолжает стратегическое внедрение израильских систем ПВО Barak MX, купленных в 2022 году за 131 миллион долларов. Поставка всех приобретенных батарей ожидается до 2026 года, а полное боевое развертывание будет завершено к 2032 году.