Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Колумбия меняет израильские беспилотники на турецкие

11:09 670

В Колумбии рассматривают возможность замены израильских беспилотников Hermes 450 и Hermes 900 на турецкие Bayraktar TB2 и TB3 производства компании Baykar, сообщает издание El Universo.

Согласно публикации, изучение альтернатив стало одной из главных причин участия Baykar в выставке Expodefensa, которая прошла c 1 по 3 декабря в столице Колумбии Боготе.

Кроме того, как пишут израильские СМИ, в 2025 году Колумбия отказалась от израильских боевых самолетов «Кфир» и начала переход на шведско-бразильские истребители Gripen.

При этом, отмечают израильские СМИ, Колумбия продолжает стратегическое внедрение израильских систем ПВО Barak MX, купленных в 2022 году за 131 миллион долларов. Поставка всех приобретенных батарей ожидается до 2026 года, а полное боевое развертывание будет завершено к 2032 году.

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 467
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 695
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1941
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1063
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9684
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5568
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1372
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1655
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2813
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2055
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5525

