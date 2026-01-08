Американцы показали, как захватывали российский танкер

«Благодаря слаженным усилиям правительства и безупречной координации, наши морские боевые силы гордятся тем, что владеют морем, соблюдают международное право и защищают Америку», — говорится в сообщении.

Кадры преследования российского танкера Marinera и высадки на него американских военных опубликовала в соцсети Х береговая охрана США. В сообщении ведомства танкер фигурирует как Bella 1.

Танкер Bella 1 американские военные пытались задержать еще в конце декабря, однако тогда экипаж отказался подчиняться требованиям береговой охраны и изменил курс, а затем нарисовал на борту флаг России. Через несколько дней после этого судно было переименовано в «Маринера» и внесено в российский морской регистр судоходства. 7 января танкер был задержан в северной части Атлантического океана.

После захвата танкера российский Минтранс заявил, что «никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», а МИД России потребовал от американской стороны обеспечить «гуманное и достойное» обращение с россиянами, находящимися на борту судна», а также «не препятствовать их скорейшему возвращению на родину».

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что он был захвачен в связи с нарушением американских санкций. «В отношении судна был выдан судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж. Это означает, что теперь члены экипажа подлежат судебному преследованию за любые соответствующие нарушения федерального законодательства, и при необходимости они будут доставлены в США для проведения такого процесса», — сказала Ливитт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что захваченный танкер Marinera под флагом России только притворялся российским, чтобы обойти ограничения.