USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Новость дня
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин

11:36 469

Министерство экономики Армении подтвердило информацию о подготовке к ввозу в страну второй партии нефтепродуктов из Азербайджана, сообщают армянские СМИ.

Пресс-секретарь Министерства экономики Республики Армения Лилит Шабоян подтвердила достоверность ранее распространенной информации, не уточнив дополнительных деталей.

Ранее сообщалось, что 8 января из Баку в Армению планируется отправка крупной партии нефтепродуктов. По имеющимся данным, объем поставки включает 1000 тонн бензина АИ-92, 1000 тонн дизельного топлива и 1800 тонн бензина АИ-95. На данный момент речь идет именно о предстоящей отправке.

Напомним, первый в истории импорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению был осуществлен в конце 2025 года. 19 декабря на железнодорожную станцию «Айрум» прибыл состав с азербайджанским бензином, следовавший через территорию Грузии. Тогда в Армению было доставлено 22 вагона с 1218 тоннами бензина АИ-95.

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 470
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 700
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1943
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1064
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9684
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5569
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1374
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1658
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2815
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2058
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5525

ЭТО ВАЖНО

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 470
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 700
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1943
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1064
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9684
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5569
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1374
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1658
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2815
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2058
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5525
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться