Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин

Министерство экономики Армении подтвердило информацию о подготовке к ввозу в страну второй партии нефтепродуктов из Азербайджана, сообщают армянские СМИ.

Пресс-секретарь Министерства экономики Республики Армения Лилит Шабоян подтвердила достоверность ранее распространенной информации, не уточнив дополнительных деталей.

Ранее сообщалось, что 8 января из Баку в Армению планируется отправка крупной партии нефтепродуктов. По имеющимся данным, объем поставки включает 1000 тонн бензина АИ-92, 1000 тонн дизельного топлива и 1800 тонн бензина АИ-95. На данный момент речь идет именно о предстоящей отправке.

Напомним, первый в истории импорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению был осуществлен в конце 2025 года. 19 декабря на железнодорожную станцию «Айрум» прибыл состав с азербайджанским бензином, следовавший через территорию Грузии. Тогда в Армению было доставлено 22 вагона с 1218 тоннами бензина АИ-95.