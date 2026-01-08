Протесты в Иране расширяются: стрельба по демонстрантам, элиты спешат во Францию

Высокопоставленные иранские чиновники в последние дни пытались получить французские визы для своих семей. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По словам ирано-французского журналиста Эммануэля Резави, «за последние 24 часа ряд высокопоставленных представителей реформаторского клана, включая президента Исламской ассамблеи, пытаются через парижского юриста оформить французские визы для своих родственников».

Газета отмечает, что подобные запросы стали необычными на фоне напряженной политической обстановки в Иране и на международной арене.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне массовых внутренних протестов заявил, что содержательные переговоры с США могут начаться сразу, как только Вашингтон «откажется от политики диктата и будет вести честный диалог».

В ходе пресс-конференции по прибытии в Бейрут министр также отметил, что Иран полностью готов к любой ситуации, особенно на фоне беспрецедентных угроз, исходящих от Израиля.

«Мы не хотим войны, но готовы к ней. Мы готовы к переговорам, но к переговорам, основанным на взаимном уважении», – пояснил глава иранского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, нобелевский лауреат мира, известный иранский правозащитник Ширин Эбади заявила, что Иран сегодня переживает крупнейшую в истории исламской республики волну забастовок и протестов. По ее словам, демонстрации показывают, что иранцы «больше не согласны мириться с деспотизмом».

«Свободный и демократический Иран будет построен через единство и солидарность в сотрудничестве всех людей. Народ Ирана совместно строит другой Иран, в котором будет меньше страданий и больше радости», – написала она в Instagram.

По словам Эбади, проявленная солидарность в обществе служит уроком для будущих политических движений – «иранцы больше не будут подчиняться автократии».

Тем временем оппозиционные СМИ в Иране сообщают, что иранские силовики открыли огонь по протестующим в Керманшахе и Ченаране (северо-восточная провинция Хорасан-Резави). Есть раненые, однако неизвестно их точное число и состояние здоровья. Ряд СМИ не исключает, что есть погибшие.