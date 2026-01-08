Протесты в Иране расширяются: стрельба по демонстрантам, элиты спешат во Францию

Высокопоставленные иранские чиновники в последние дни пытались получить французские визы для своих семей. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
По словам ирано-французского журналиста Эммануэля Резави, «за последние 24 часа ряд высокопоставленных представителей реформаторского клана, включая президента Исламской ассамблеи, пытаются через парижского юриста оформить французские визы для своих родственников».
Газета отмечает, что подобные запросы стали необычными на фоне напряженной политической обстановки в Иране и на международной арене.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне массовых внутренних протестов заявил, что содержательные переговоры с США могут начаться сразу, как только Вашингтон «откажется от политики диктата и будет вести честный диалог».
В ходе пресс-конференции по прибытии в Бейрут министр также отметил, что Иран полностью готов к любой ситуации, особенно на фоне беспрецедентных угроз, исходящих от Израиля.
«Мы не хотим войны, но готовы к ней. Мы готовы к переговорам, но к переговорам, основанным на взаимном уважении», – пояснил глава иранского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь, нобелевский лауреат мира, известный иранский правозащитник Ширин Эбади заявила, что Иран сегодня переживает крупнейшую в истории исламской республики волну забастовок и протестов. По ее словам, демонстрации показывают, что иранцы «больше не согласны мириться с деспотизмом».
«Свободный и демократический Иран будет построен через единство и солидарность в сотрудничестве всех людей. Народ Ирана совместно строит другой Иран, в котором будет меньше страданий и больше радости», – написала она в Instagram.
По словам Эбади, проявленная солидарность в обществе служит уроком для будущих политических движений – «иранцы больше не будут подчиняться автократии».
Тем временем оппозиционные СМИ в Иране сообщают, что иранские силовики открыли огонь по протестующим в Керманшахе и Ченаране (северо-восточная провинция Хорасан-Резави). Есть раненые, однако неизвестно их точное число и состояние здоровья. Ряд СМИ не исключает, что есть погибшие.
*** 12:20
В среду вечером и в четверг утром волна народных протестов в Иране вновь усилилась и сопровождалась жесткими репрессиями со стороны сил безопасности.
Согласно сообщению иранских телеграм-каналов, в городе Кухчанар провинции Фарс и городе Кухдешт провинции Лурестан полиция открыла огонь боевыми патронами по протестующим. Также сообщается о серьезных перебоях с интернетом в районе Кухчанара.
На фоне подавлений акций неповиновения в ряде регионов ИРИ протестное движение продолжает расширяться в форме гражданского сопротивления. В четверг, 8 января, в ответ на совместный призыв партий, политических и гражданских организаций Курдистана в городах Санандадж, Равансер, Мериван и Дивандаре начались всеобщие забастовки. Торговые объекты и предприятия не работают. В городе Серабле (провинции Илам) протестующие жгли плакаты с изображением Али Хаменеи.
Тем временем американский конгрессмен-республиканец Кит Селф заявил, что «дни теократических правителей Ирана сочтены. Поскольку улицы заполнены протестующими, аятолле (имеет в виду верховного лидера Али Хаменеи) было бы разумно понять, что настало время перемен», приводит его слова оппозиционное издание Iran International.
В среду представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Соединенные Штаты ответят силой, если Иран «убьет мирных протестующих». «Президент (Дональд Трамп) ясно дал понять: если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, то понесет очень серьезный урон», — заявил чиновник изданию Iran International. «Операции «Полуночный молот» и «Абсолютная решимость» продемонстрировали, что президент держит свое слово», — добавил чиновник.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران سرکوب در قزوین شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی بهصورت مستقیم به سمت معترضان شلیک میکنند. pic.twitter.com/j8EG8W90q3— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 8, 2026