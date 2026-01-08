USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Пашинян готовит ревизию силовых ведомств

12:45 643

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен лично посетить силовые ведомства и провести встречи с их руководством и сотрудниками для ознакомления с текущей деятельностью, сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Не исключается, что по итогам мониторинга возможны кадровые решения, включая увольнения или заявления об отставке.

Отмечается, что правоохранительные органы активно готовятся к визиту главы правительства: собираются документы, от подчиненных требуют отчеты и протоколы, чтобы быть готовыми ответить на все вопросы премьера.

Напомним, в ноябре 2024 года на заседании правительства Никол Пашинян резко раскритиковал работу правоохранительных органов, заявив, что его не устраивает уровень преступности в стране и что его «терпение лопнуло». Вскоре после этого в отставку подали главы МВД, Следственного комитета, Комитета государственных доходов, Антикоррупционного комитета, министр территориального управления и инфраструктур Армении, а также председатель Высшего судебного совета.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2066
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1146
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4108
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1311
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 767
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1216
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 635
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3643
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6390
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 673
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1019

