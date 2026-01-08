Пашинян готовит ревизию силовых ведомств

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен лично посетить силовые ведомства и провести встречи с их руководством и сотрудниками для ознакомления с текущей деятельностью, сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Не исключается, что по итогам мониторинга возможны кадровые решения, включая увольнения или заявления об отставке.

Отмечается, что правоохранительные органы активно готовятся к визиту главы правительства: собираются документы, от подчиненных требуют отчеты и протоколы, чтобы быть готовыми ответить на все вопросы премьера.

Напомним, в ноябре 2024 года на заседании правительства Никол Пашинян резко раскритиковал работу правоохранительных органов, заявив, что его не устраивает уровень преступности в стране и что его «терпение лопнуло». Вскоре после этого в отставку подали главы МВД, Следственного комитета, Комитета государственных доходов, Антикоррупционного комитета, министр территориального управления и инфраструктур Армении, а также председатель Высшего судебного совета.