Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы

Как долго США намерены фактически управлять Венесуэлой, «покажет лишь время» — такой сценарий может растянуться на годы, заявил президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times.

В ходе беседы журналисты поинтересовались возможными сроками – три месяца, полгода или более длительный период. «Я бы сказал, гораздо дольше», – ответил американский лидер.

Трамп также выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут в сжатые сроки восстановить венесуэльскую экономику. «Мы будем использовать нефть и будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», – пояснил он.

Глава государства сообщил, что лично контролировал подготовку сил к операции в Венесуэле, вплоть до создания полноразмерной копии соответствующего комплекса на одном из военных объектов в штате Кентукки.

Трамп сообщил изданию, что опасался возможного провала военной операции в Венесуэле по аналогии с неудачей, постигшей администрацию бывшего президента США Джимми Картера в Иране в 1980 году, которая «разрушила его администрацию». 

Издание уточняет, что Трамп имел в виду «провальную операцию» США 24 апреля 1980 года по освобождению 52 американских заложников, удерживавшихся в Иране. В ходе миссии американский вертолет столкнулся с самолетом в пустыне. Произошедшее стало трагическим эпизодом, омрачившим «наследие» Картера, хотя впоследствии именно эти события привели к формированию более профессиональных и подготовленных сил специального назначения.

«Я не знаю, выиграл бы он выборы, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов», – отметил американский лидер, рассуждая о политических последствиях произошедшего для Картера.

Трамп также заявил, что уже начал получать доход для Соединенных Штатов, «забирая нефть», которая ранее находилась под санкциями. Он напомнил о своем выступлении, в ходе которого объявил, что США получат от 30 до 50 млн баррелей тяжелой венесуэльской нефти.

В то же время Трамп не смог обозначить конкретные сроки восстановления «запущенного» нефтяного сектора страны, отметив, что на это могут уйти годы.

Американский президент также указал, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем. «Думаю, в какой-то момент это станет безопасно», – рассказал он в интервью.

Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42

