Китай высказался о захвате российского танкера

Захват США судов других стран нарушает международное право. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», — отметила она на брифинге в ответ на просьбу журналиста прокомментировать задержание танкера Marinera.

Дипломат подчеркнула, что Пекин выступает против действий, посягающих на суверенитет и безопасность других стран.

ВМС США высадились на борт танкера Marinera накануне (в 16:00 по Баку) в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.