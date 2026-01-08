USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Китай высказался о захвате российского танкера

12:57 1249

Захват США судов других стран нарушает международное право. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», — отметила она на брифинге в ответ на просьбу журналиста прокомментировать задержание танкера Marinera.

Дипломат подчеркнула, что Пекин выступает против действий, посягающих на суверенитет и безопасность других стран.

ВМС США высадились на борт танкера Marinera накануне (в 16:00 по Баку) в Северной Атлантике, связь с ним была утеряна. Танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2066
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1149
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4113
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1313
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 772
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1221
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 637
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3643
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6390
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 675
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1021

