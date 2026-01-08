Азербайджанский бензин нарасхват в Армении

Первая партия бензина, импортированного Арменией из Азербайджана, была полностью распродана в течение нескольких дней. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, отметив высокий спрос на азербайджанское топливо.

По его словам, «фактически привезенный бензин был распродан за несколько дней, что свидетельствует о высоком уровне спроса».

Министр сообщил, что в Армению из Азербайджана поступает новая партия бензина объемом в несколько тысяч тонн, которую импортируют те же компании, что и ранее.

Он также подчеркнул, что на этот раз поставки включают не только бензин премиум-класса, но и бензин категории regular, а также дизельное топливо. По предварительным оценкам, их стоимость будет ниже рыночной примерно на 80 драмов (0,36 маната).

По словам Папояна, поставки топлива из Азербайджана могут способствовать снижению цен на внутреннем рынке Армении и положительно сказаться на уровне благосостояния населения.

Напомним, в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд Азербайджанских железных дорог доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Впоследствии состав через территорию Грузии проследовал в Армению. Договоренность о поставках была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.

Вторая партия поставок включает 1 000 тонн бензина АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина АИ-95.