USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Азербайджанский бензин нарасхват в Армении

13:03 1342

Первая партия бензина, импортированного Арменией из Азербайджана, была полностью распродана в течение нескольких дней. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, отметив высокий спрос на азербайджанское топливо.

По его словам, «фактически привезенный бензин был распродан за несколько дней, что свидетельствует о высоком уровне спроса».

Министр сообщил, что в Армению из Азербайджана поступает новая партия бензина объемом в несколько тысяч тонн, которую импортируют те же компании, что и ранее.

Он также подчеркнул, что на этот раз поставки включают не только бензин премиум-класса, но и бензин категории regular, а также дизельное топливо. По предварительным оценкам, их стоимость будет ниже рыночной примерно на 80 драмов (0,36 маната).

По словам Папояна, поставки топлива из Азербайджана могут способствовать снижению цен на внутреннем рынке Армении и положительно сказаться на уровне благосостояния населения.

Напомним, в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд Азербайджанских железных дорог доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Впоследствии состав через территорию Грузии проследовал в Армению. Договоренность о поставках была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.

Вторая партия поставок включает 1 000 тонн бензина АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина АИ-95.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2066
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1152
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4115
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1313
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 773
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1222
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 637
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3643
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6390
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 675
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1022

ЭТО ВАЖНО

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2066
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1152
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4115
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1313
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 773
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1222
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 637
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3643
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6390
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 675
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1022
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться