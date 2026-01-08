Азербайджан начал экспортировать улитки в страны Евросоюза

В результате контрольных и оценочных мероприятий, проведенных Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), предприятие по производству улиток, принадлежащее ООО Azarifrog и работающее в селе Шорсулу Сальянского района, было зарегистрировано в качестве экспортера в страны Европейского союза.

На основании информации, предоставленной агентством, данные об экспорте компанией продукции из улиток были включены в соответствующий список на электронной платформе TRACES (Trade Control and Expert System, Система контроля и экспертизы торговли) Европейского союза. Таким образом, указанная компания стала первым производителем в Азербайджане, получившим доступ на рынок Европейского союза в сфере производства продукции из улиток.

АПБА также сообщает, что ранее Азербайджаном было получено разрешение на экспорт в Европу изделий из кожи, икры и лягушачьих лапок.