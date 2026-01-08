USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Азербайджан начал экспортировать улитки в страны Евросоюза

13:10 1224

В результате контрольных и оценочных мероприятий, проведенных Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), предприятие по производству улиток, принадлежащее ООО Azarifrog и работающее в селе Шорсулу Сальянского района, было зарегистрировано в качестве экспортера в страны Европейского союза.

На основании информации, предоставленной агентством, данные об экспорте компанией продукции из улиток были включены в соответствующий список на электронной платформе TRACES (Trade Control and Expert System, Система контроля и экспертизы торговли) Европейского союза. Таким образом, указанная компания стала первым производителем в Азербайджане, получившим доступ на рынок Европейского союза в сфере производства продукции из улиток.

АПБА также сообщает, что ранее Азербайджаном было получено разрешение на экспорт в Европу изделий из кожи, икры и лягушачьих лапок.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2066
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1154
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4120
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1314
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 774
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1224
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 637
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3644
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6390
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 675
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1022

ЭТО ВАЖНО

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2066
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1154
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4120
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1314
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 774
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1224
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 637
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3644
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6390
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 675
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1022
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться