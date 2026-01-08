Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну

Бывший президент США Джордж Буш накануне начала операции «Иракская свобода» в 2003 году провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны не смогли выработать общую позицию, но стремились сохранить двусторонние отношения. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive).

Телефонный разговор состоялся 18 марта 2003 года, тогда как вторжение США и их союзников в Ирак началось ранним утром 20 марта.

«Этот звонок – своего рода кульминация серии телефонных разговоров, которые начались задолго до марта 2003 года, в ходе которых Путин пытался убедить Буша не вторгаться в Ирак», – говорится в публикации.

Несмотря на то, что Бушу не удалось заручиться поддержкой Путина в вопросе операции в Ираке, американский президент стремился сохранить позитивный характер двусторонних отношений. Буш также поблагодарил Путина за то, что тот не «подогревает антиамериканские настроения», отметив, что высоко ценит его позицию. «Ты последовательно отстаивал свою точку зрения, но при этом с уважением относился к нашим отношениям, и я хочу поблагодарить тебя за это», – приводят его слова авторы публикации.

В свою очередь Путин, как отмечается, «в последний раз пытался остановить вторжение, говоря о положительных результатах дипломатии и американо-российского сотрудничества на Ближнем Востоке». Российский президент подчеркнул, что при всей серьезности разногласий фундаментальное значение отношений между Россией и США остается приоритетом. В ходе беседы он настойчиво ссылался на Устав ООН и нормы международного права, напомнив Бушу его собственные заявления о том, что целью операции является смена режима. «Однако это не предусмотрено ни Уставом ООН, ни международным правом», – пояснял глава российского государства.

«Самое главное – и я уже об этом говорил – нам нельзя подменять силу закона законом силы», – подчеркивал президент России, добавив, что нужно вернуть процесс в ООН.

В ответ Буш заявил, что считает процесс в рамках ООН завершенным.

В итоге президенты, как отмечается в документе, «согласились не соглашаться». В завершение разговора Путин пригласил Буша посетить Санкт Петербург «независимо от того, как будут развиваться события в Ираке». Американский президент выразил надежду принять приглашение, назвав Петербург «одним из величайших городов мира».

Операция «Иракская свобода» началась 20 марта 2003 года с массированных авиаударов по Багдаду и другим объектам, после чего коалиционные сухопутные силы во главе с США вторглись на территорию Ирака из Кувейта, продвигаясь на юг и в центральные районы страны. Официально среди целей операции назывались свержение режима Саддама Хусейна, ликвидация предполагаемого оружия массового уничтожения и «освобождение» иракского народа.

Уже 9 апреля 2003 года коалиционные войска вошли в Багдад, режим Хусейна вскоре прекратил существование, а в декабре того же года он был захвачен. 30 декабря 2006 года Саддам Хусейн был казнен по приговору Верховного трибунала Ирака через повешение.