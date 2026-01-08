Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых

Судно, следовавшее из России в Израиль, было задержано 31 декабря 2025 года в Финском заливе по подозрению в умышленном повреждении телекоммуникационного кабеля. Экипаж состоит из граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Полиция заявила, что изъятие необходимо для проведения полноценной технической экспертизы судна и допросов. Ранее сообщалось, что окружной суд Хельсинки уже выдал ордер на арест одного из членов экипажа — гражданина Азербайджана.

Напомним, 31 декабря у берегов Финляндии судно Fitburg, опустив якорь, вывело из строя подводный кабель связи, принадлежащий телекоммуникационной компании Elisa. В отношении одного из 14 членов экипажа судна, гражданина Азербайджана, суд в Хельсинки избрал меру пресечения в виде ареста. В общей сложности трое из 14 членов экипажа теперь ограничены в передвижении по территории Финляндии.

Следователи рассматривают дело как предполагаемое тяжкое преступление, связанное с причинением значительного ущерба имуществу, попытку причинения такого ущерба, а также тяжкое преступление, связанное с несанкционированным доступом к данным. Полиция отметила, что обвинения могут измениться по мере продвижения расследования. По предварительным данным, капитан и остальные члены экипажа сотрудничают с властями. Кроме того, финская таможня обнаружила на борту судна конструкционную сталь российского происхождения, подпадающую под санкции Европейского союза. Груз был конфискован, начато отдельное расследование по возможному нарушению санкционного законодательства ЕС.

Судно Fitburg принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd и управляется судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd с головным офисом в Турции. Основным владельцем и руководителем Albros Shipping & Trading является бизнесмен Раим Алекперов, выходец из Азербайджана. Вместе с братьями Рауфом и Расимом Алекперовыми он считается одним из ключевых игроков в сфере морских перевозок между Турцией и Россией. Центральное управление уголовной полиции Хельсинки рассматривает дело как возможный акт саботажа, расследуя подозрения в причинении тяжкого ущерба имуществу, попытке причинения тяжкого ущерба и вмешательстве в телекоммуникации при отягчающих обстоятельствах. Криминалисты провели подводное расследование в районе повреждения кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией, и установили, что судно прошло десятки километров до места повреждения, находясь с опущенным якорем.