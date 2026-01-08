«Менеджер соцсетей» кинула 13 предпринимателей

Сотрудниками Хазарского районного управления полиции была задержана 26-летняя Айсу Гусейнова, выдававшая себя за SMM-менеджера и обманывавшая владельцев различных магазинов и объектов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Она получила от потерпевших 16 379 манатов, давая ложные обещания организовать рекламу их объектов в социальных сетях. Впоследствии А.Гусейнова не выполнила взятые на себя обязательства и прекратила всякое общение с обманутыми клиентами.

В ходе расследования выяснилось, что таким образом Гусейнова обманула в общей сложности 13 человек.

В связи с поступившими от граждан жалобами возбуждено уголовное дело, ведется расследование.