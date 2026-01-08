USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

«Менеджер соцсетей» кинула 13 предпринимателей

13:32 817

Сотрудниками Хазарского районного управления полиции была задержана 26-летняя Айсу Гусейнова, выдававшая себя за SMM-менеджера и обманывавшая владельцев различных магазинов и объектов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Она получила от потерпевших 16 379 манатов, давая ложные обещания организовать рекламу их объектов в социальных сетях. Впоследствии А.Гусейнова не выполнила взятые на себя обязательства и прекратила всякое общение с обманутыми клиентами.

В ходе расследования выяснилось, что таким образом Гусейнова обманула в общей сложности 13 человек.

В связи с поступившими от граждан жалобами возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2068
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1160
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4126
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1318
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 776
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1228
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 639
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3647
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6391
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 678
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1025

