Угрозы для Израиля нет: Турция готова направить миротворцев в Газу

Турция подготовила самодостаточные силы для участия в Международных силах стабилизации (МСС) в секторе Газа, развертывание которых направлено на гуманитарную помощь и прекращение конфликта, и не представляет угрозы для Израиля, заявил глава Минобороны Яшар Гюлер в интервью агентству Kyodo.

По словам министра, Анкара подготовила самодостаточные силы для участия в Международных силах стабилизации, и уже начались учебные мероприятия в этом направлении. Он отметил, что развертывание турецких войск «направлено на оказание гуманитарной помощи и прекращение конфликта», подчеркнув при этом, что это не представляет какой-либо угрозы для Израиля.

Комментируя курдский вопрос, Гюлер заявил, что официально распущенная военно-политическая организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК) продолжает действовать в Сирии, Ираке и Иране. «Угроза будет сохраняться до тех пор, пока не будет сдано все оружие», – указал он.

Относительно интеграции курдских формирований «Сирийских демократических сил» («СДС») в правительство Сирии глава ведомства подчеркнул необходимость скорейшего завершения этого процесса.