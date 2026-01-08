USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Угрозы для Израиля нет: Турция готова направить миротворцев в Газу

13:34 613

Турция подготовила самодостаточные силы для участия в Международных силах стабилизации (МСС) в секторе Газа, развертывание которых направлено на гуманитарную помощь и прекращение конфликта, и не представляет угрозы для Израиля, заявил глава Минобороны Яшар Гюлер в интервью агентству Kyodo.

По словам министра, Анкара подготовила самодостаточные силы для участия в Международных силах стабилизации, и уже начались учебные мероприятия в этом направлении. Он отметил, что развертывание турецких войск «направлено на оказание гуманитарной помощи и прекращение конфликта», подчеркнув при этом, что это не представляет какой-либо угрозы для Израиля.

Комментируя курдский вопрос, Гюлер заявил, что официально распущенная военно-политическая организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК) продолжает действовать в Сирии, Ираке и Иране. «Угроза будет сохраняться до тех пор, пока не будет сдано все оружие», – указал он.

Относительно интеграции курдских формирований «Сирийских демократических сил» («СДС») в правительство Сирии глава ведомства подчеркнул необходимость скорейшего завершения этого процесса.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2068
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1161
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4128
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1319
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 777
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1230
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 639
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3647
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6391
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 678
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1025

