Известный азербайджанский рэпер Эльшад Хосе арестован.

Как сообщает haqqin.az, Эльшад Алиев (Хосе - его творческий псевдоним), 1979 года рождения, признан виновным по статьям 510 и 535.1 Кодекса об административных проступках АР. Он арестован на 15 суток.

Причиной привлечения Эльшада Хосе к административной ответственности стало то, что он безадресно бранился на улице Ш. Гурбанова в Ясамальском районе столицы.

Рэпер подал апелляцию. Суд, вынесший решение по делу об административном правонарушении против Эльшада Хосе, не удовлетворил его апелляцию.