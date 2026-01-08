USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Эльшад Хосе арестован

13:47 1301

Известный азербайджанский рэпер Эльшад Хосе арестован.

Как сообщает haqqin.az, Эльшад Алиев (Хосе - его творческий псевдоним), 1979 года рождения, признан виновным по статьям 510 и 535.1 Кодекса об административных проступках АР. Он арестован на 15 суток.

Причиной привлечения Эльшада Хосе к административной ответственности стало то, что он безадресно бранился на улице Ш. Гурбанова в Ясамальском районе столицы.

Рэпер подал апелляцию. Суд, вынесший решение по делу об административном правонарушении против Эльшада Хосе, не удовлетворил его апелляцию.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2069
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1162
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4130
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1320
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 778
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1231
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 640
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3647
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6391
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 679
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1025

ЭТО ВАЖНО

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2069
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1162
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4130
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1320
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 778
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1231
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 640
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3647
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6391
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 679
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться