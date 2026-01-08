USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь

13:48 781

Министерство обороны Турции заявило, что сирийская армия в провинции Алеппо начала контртеррористическую операцию, проводимую пока исключительно ее силами, и Анкара готова оказать поддержку в случае официального запроса.

«После нападения террористической организации (курдские «Сирийские демократические силы») на мирных жителей и силы безопасности, в результате которого погибли четыре человека и 18 получили ранения, сирийское правительство начало контртеррористическую операцию в Алеппо для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Эта операция проводится исключительно сирийской армией», – заявил на брифинге для журналистов в Анкаре представитель турецкого военного ведомства. 

По его словам, безопасность Сирии – это безопасность Турции. Анкара внимательно отслеживает развитие событий в Сирии, добавил представитель министерства.

«Наша страна поддерживает борьбу Сирии с террористическими организациями, основываясь на принципах единства и территориальной целостности Сирии. В этом контексте Турция окажет необходимую поддержку, если Сирия запросит ее», – подчеркнул он.

