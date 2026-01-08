Убийство в Миннеаполисе: конфликт Трампа с властями обостряется

Ранее сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) открыл огонь во время рейда, в результате чего в своем автомобиле погибла 37-летняя гражданка США Рене Николь Гуд. После инцидента тысячи жителей Миннеаполиса вышли на улицы с плакатами ICE out of MPLS («ICE, вон из Миннеаполиса»), передает агентство AFP.

На видеозаписи видно, как внедорожник Honda уезжает от сотрудников ICE, после чего те открывают огонь. Один из очевидцев сообщил о «трех выстрелах», другой рассказал, что видел человека, представившегося врачом, который пытался подойти к Гуд, но полицейские не позволили ему это сделать.

Администрация Трампа утверждает, что сотрудники ICE действовали в рамках самообороны. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал эту версию «чушью», ссылаясь на видеозаписи, и обвинил ICE в создании хаоса, призвав агентов покинуть город.

Президент США подтвердил, что сотрудник ICE действовал в целях самообороны.

«Только что посмотрел видеоролик о событии, которое произошло в Миннеаполисе, штат Миннесота. Это ужасное зрелище. Кричащая женщина, очевидно, была профессиональным агитатором, а женщина за рулем вела себя очень некорректно, мешала и сопротивлялась, а затем жестоко, умышленно и безжалостно сбила сотрудника ICE, который, по-видимому, выстрелил в нее в целях самообороны», – написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, ситуация будет изучена полностью, но причиной подобных инцидентов является «противодействие сторонников радикальных левых идей федеральным правоохранительным органам».

Помощница главы Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин в соцсети X отметила, что стрельба произошла, когда «участники беспорядков с применением насилия» пытались помешать операции ICE.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал реакцию федерального правительства «пропагандой» и пообещал провести «полное, справедливое и оперативное расследование».

Тем временем министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE не планирует прекращать операции в Миннеаполисе. «Нашей целью будут опасные преступники. Только вчера здесь проводились задержания людей, обвиняемых в нападениях, сексуальных домогательствах, эксплуатации детей. Почему вы хотите, чтобы они находились на ваших улицах?» – сказала она на пресс-конференции.

Министр подчеркнула, что сотрудник ICE действовал в рамках инструкций и в целях самообороны. Она добавила, что уже обсудила инцидент по телефону с губернатором Миннесоты, но согласия достичь не удалось. «У нас две совершенно разные позиции… Он знает, что мы продолжим свою работу, и я призвала его сотрудничать с нами», – отметила Ноэм, подчеркнув, что власти штата и Миннеаполиса отказываются содействовать работе службы.

С конца 2025 года власти США проводят масштабные операции по задержанию нелегальных мигрантов. В декабре во время одной из них были задержаны свыше 400 человек. В июне рейды ICE в Сан-Франциско вызвали массовые протесты и беспорядки, после чего Трамп направил в Калифорнию сотни нацгвардейцев и морских пехотинцев, что вызвало протест со стороны властей штата.