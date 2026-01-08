В Турции назвали условие для отправки миротворцев в Украину

Минобороны Турции заявило, что отправка турецкого миротворческого контингента в Украину в составе «коалиции желающих» возможна только после прекращения огня и определения конкретной миссии для каждой страны-участницы.

«Наша страна готова внести вклад в любые конструктивные инициативы, направленные на достижение долгосрочного перемирия в конфликте между Россией и Украиной. В этом контексте мы активно участвуем в работе «коалиции добровольцев». Для отправки турецких войск на Украину в составе миротворческих сил необходимо сначала обеспечить прекращение огня, а затем определить конкретную миссию и степень участия каждой страны», – отметили в турецком военном ведомстве.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Анкара продолжит строго следовать Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы поддерживать баланс сил в Черном море.

«Турция возглавляет военное планирование по обеспечению безопасности и стабильности в Черном море, а также судоходства после достижения договоренностей о прекращении огня [в Украине]. В рамках принципа региональной ответственности Турция беспристрастно и бескомпромиссно соблюдает Конвенцию Монтрё о проливах, которая поддерживает баланс сил в Черном море и имеет важное значение для безопасности региона, и продолжит ее применять», – добавили в ведомстве.

Турция не раз подчеркивала, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основании ее 19-й статьи с началом российско-украинской войны закрыла проливы для прохода военных кораблей стран – участников конфликта и неприбрежных государств, чтобы не допустить эскалации напряженности в бассейне Черного моря.