Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

В Турции назвали условие для отправки миротворцев в Украину

14:19 302

Минобороны Турции заявило, что отправка турецкого миротворческого контингента в Украину в составе «коалиции желающих» возможна только после прекращения огня и определения конкретной миссии для каждой страны-участницы.

«Наша страна готова внести вклад в любые конструктивные инициативы, направленные на достижение долгосрочного перемирия в конфликте между Россией и Украиной. В этом контексте мы активно участвуем в работе «коалиции добровольцев». Для отправки турецких войск на Украину в составе миротворческих сил необходимо сначала обеспечить прекращение огня, а затем определить конкретную миссию и степень участия каждой страны», – отметили в турецком военном ведомстве.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Анкара продолжит строго следовать Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы поддерживать баланс сил в Черном море.

«Турция возглавляет военное планирование по обеспечению безопасности и стабильности в Черном море, а также судоходства после достижения договоренностей о прекращении огня [в Украине]. В рамках принципа региональной ответственности Турция беспристрастно и бескомпромиссно соблюдает Конвенцию Монтрё о проливах, которая поддерживает баланс сил в Черном море и имеет важное значение для безопасности региона, и продолжит ее применять», – добавили в ведомстве.

Турция не раз подчеркивала, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основании ее 19-й статьи с началом российско-украинской войны закрыла проливы для прохода военных кораблей стран – участников конфликта и неприбрежных государств, чтобы не допустить эскалации напряженности в бассейне Черного моря.

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2070
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1169
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4136
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1322
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 783
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1233
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 642
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3652
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6391
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 680
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1027

