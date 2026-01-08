Пашинян о торговле с Азербайджаном

USD 1.7000
Азербайджан и Армения обсуждают список товаров, во взаимных закупках и продаже которых у стран есть заинтересованность. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, который транслировали местные телеканалы.

«Армения и Азербайджан обмениваются списками товаров, в закупке и продаже которых заинтересованы. Этот процесс идет, когда будут новости, вы об этом узнаете. Такие обсуждения есть. Я знаю, что был обмен предварительными списками, пока что идет процесс исследования», - сказал премьер, отвечая на вопрос, как была достигнута договоренность об импорте азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Пашинян отметил, что правительство не заставляло частные компании импортировать азербайджанские нефтепродукты, а лишь сообщило о том, что есть соответствующая возможность.

Первая партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 18 декабря 2025 года. Она включала в себя 1 220 тонн бензина, произведенного Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Кроме того, сегодня Министерство экономики Армении подтвердило информацию о подготовке к ввозу в страну второй партии нефтепродуктов из Азербайджана.

